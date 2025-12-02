Лавров: НАТО через ОБСЕ продвигает свои интересы в ущерб общеевропейским

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО превратили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.

Министр отметил, что при создании в 1994 году ОБСЕ объединила в своих рядах бывших членов Организации Варшавского договора, членов НАТО, а также нейтральные страны. Глава МИД РФ также добавил, что по линии организации на высшем уровне было согласовано и зафиксировано важнейшее политическое обязательство "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

"Проблема в том, что страны - участницы ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, не стали выполнять это обязательство, а сделали ставку на систему европейской безопасности с опорой на НАТО. С середины 1990-х годов они осуществляли экспансию Североатлантического альянса на восток, вопреки данным еще руководству СССР заверениям не делать этого. Одновременно натовцы - при поддержке еэсовского Брюсселя - превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов на пространстве к "востоку от Вены" в ущерб общеевропейским задачам", - подчеркнул он.