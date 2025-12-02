Лавров: ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ Западом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закрывает глаза на цензуру российских СМИ в западных странах и использует визовые "рычаги" для недопуска на мероприятия организации. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.

"Закрывают глаза в ОБСЕ и на цензуру российских СМИ на Западе. Хотя в документах прямо сказано, что каждое государство - участник организации обязано обеспечивать свободный доступ к информации, - указал министр. - С помощью визового "рычага" на мероприятия ОБСЕ не допускают российских общественников: явно боятся услышать голос правды о происходящем в нашей стране".

Как отметил Лавров, организатор ежегодной Конференции по человеческому измерению - польская сторона - в октябре этого года объяснила отзыв виз у граждан РФ за сутки до вылета тем, что российские НПО "способствуют продвижению российских интересов, включая распространение пропаганды и дезинформации по поводу агрессии против Украины". "Пропаганда и дезинформация как она есть - только в польском исполнении", - добавил глава МИД РФ.