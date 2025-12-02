Встреча Путина с Уиткоффом завершилась

Она продлилась около пяти часов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, посвященная украинскому урегулированию, завершилась. Она продлилась около пяти часов, передает корреспондент ТАСС.

С российской стороны в беседе участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.