Дмитриев назвал встречу Уиткоффа и Путина продуктивной

Об этом спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал у себя в соцсетях

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, посвященную украинскому урегулированию, продуктивной.

"Продуктивно", - написал Дмитриев по итогам встречи в Х.

С российской стороны в беседе прняли участие спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.