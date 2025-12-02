Дмитриев назвал встречу Уиткоффа и Путина продуктивной
21:47
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, посвященную украинскому урегулированию, продуктивной.
"Продуктивно", - написал Дмитриев по итогам встречи в Х.
С российской стороны в беседе прняли участие спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.