МИД РФ: предпосылок для возобновления политдиалога с Грузией сейчас нет

В дипведомстве отметил, что мяч в этом вопросе на стороне Тбилиси

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тбилиси продолжает занимать нереалистичную позицию по Абхазии и Южной Осетии, поэтому предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией сейчас нет. Об этом в МИД РФ заявили "Известиям".

"Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом [экс-президента Михаила] Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы", - отметили в дипведомстве.

"Мяч - на грузинской стороне, которая, как мы полагаем, сама должна быть в этом заинтересована больше других", - уточнили в МИД РФ.

Ранее в МИД подчеркивали, что Россия настаивает на соглашении о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, учитывая подстрекательские призывы извне к Тбилиси вернуть регионы с помощью военной силы.