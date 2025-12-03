Певцов заявил, что России надо дойти до пляжей Одессы

У мирного плана "очень много противников", которые "будут делать все, чтобы урегулирование не состоялось", добавил народный артист РФ, депутат Госдумы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия должна быть готова к военному решению украинского конфликта и освобождению своих земель вплоть до пляжей Одессы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Мне кажется, все равно вопрос о наступлении мира на земле, на нашей исконной русской земле, в этой войне между псевдогосударством Украина и нами, он будет решаться военным путем в любом случае", - считает депутат. "Чтобы мы в конце концов ездили в Одессу отдыхать, на пляжах купались. Именно так решается этот вопрос", - подчеркнул Певцов.

Комментируя переговорный процесс по Украине, он отметил, что у мирного плана "очень много противников", которые "будут делать все, чтобы [урегулирование] не состоялось".