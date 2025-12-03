Певцов назвал исконно русскими Киев, Полтаву, Одессу и Николаев

Россия должна быть готова сражаться за эти города, подчеркнул народный артист РФ, депутат Госдумы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал русскими городами Киев, Полтаву, Одессу и Николаев, подчеркнув, что Россия должна быть готова сражаться за них.

"Нам просто нужно дойти туда, куда мы должны дойти. До наших городов - Киев, Полтава, Одесса, Николаев", - сказал депутат в интервью ТАСС, выразив сомнение в успехе мирного урегулирования.

Певцов, которого ранее заочно приговорили на Украине к 10 годам заключения, не стал рассуждать, должны ли после завершения конфликта быть отменены все подобные решения Киева против россиян. "У меня такое ощущение, что то, что останется от Украины, государством назвать нельзя будет. Это будет какая-то территория, какая-то резервация, частично польская, я не знаю. И говорить серьезно о том, чтобы они что-то там отменяли по отношению к российским гражданам, тоже несерьезно", - сказал народный артист РФ.