Глава ФСВТС: встреча Путина и Моди даст старт развитию совместных проектов ВТС

Дмитрий Шугаев добавил, что любая встреча лидеров обеих стран ведет к расширению сотрудничества Москвы и Нью-Дели

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Предстоящий в Нью-Дели российско-индийский саммит даст старт развитию новых проектов в сфере военно-технического сотрудничества России и Индии. Об этом заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Любая встреча лидеров России и Индии дает старт в развитии новых направлений сотрудничества. Уверен, что нынешний визит не станет исключением", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит.

Как подчеркнули в Кремле, визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить обширную повестку российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы.