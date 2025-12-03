Матвиенко назвала День Неизвестного Солдата одной из великих памятных дат

Председатель Совета Федерации отметила, что имена пропавших без вести советских и российских воинов навсегда вписаны в ратную летопись страны

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. День Неизвестного Солдата является одной из великих памятных дат России, она посвящена памяти погибших и пропавших без вести воинов, которые ценой собственных жизней выполнили свой долг. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которое распространила пресс-служба палаты парламента.

"3 декабря - День Неизвестного Солдата, одна из великих памятных дат России, когда мы отдаем дань глубокого уважения погибшим и пропавшим без вести советским и российским воинам, всем, кто ценой жизни выполнил свой долг перед Родиной. Их имена навсегда вписаны в ратную летопись страны, но, к сожалению, есть герои, чья судьба до сих пор остается неизвестной", - отметила Матвиенко.

У Могилы Неизвестного Солдата в Москве и на мемориалах в других городах горит Вечный огонь - "как символ памяти о воинах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, принимавших участие в локальных войнах и военных конфликтах", отметила председатель СФ. "Здесь мы склоняем головы перед всеми, кто шагнул в бессмертие, отстаивая мирное и светлое будущее нашего Отечества. Они не искали славы, они честно и мужественно защищали родную землю. Вечная память всем погибшим воинам", - заключила она.

Памятная дата была выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.