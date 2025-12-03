Трутнев: на дружбе между Китаем и Россией держится стабильность мира

По словам вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, "это многогранная тема"

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Развитие дружбы между Китаем и Россией является одной из тех осей, на которой держится стабильность мира. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Развитие дружбы между Китаем и Россией является одной из тех осей, на которой держится стабильность мира. Нужно ли нам говорить об этой дружбе, напоминать о ней? Вне всякого сомнения. Дружба между огромными державами - это многогранная тема", - сказал Трутнев.

В ходе рабочей поездки в Амурскую область вице-премьер познакомился с ходом реализации объектов в рамках мастер-плана Благовещенска. Так, было закончено строительство здания большого городского центра "Трибуна холл", который стал своеобразным фасадом России на государственной границе с учетом активного развития приграничного сотрудничества с КНР.

Общая стоимость архитектурного комплекса, включающего "Трибуну холл", аллею фонтанов, павильоны для размещения "Амурского динопарка" и детского центра, а также благоустройство прилегающей территории общей площадью 7,7 га, составила 3,2 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей - средства дальневосточной президентской единой субсидии.

Кроме того, на финальной стадии находится строительство первой в мире трансграничной канатной дороги. Запуск этого проекта, который свяжет берега двух государств - России и Китая, планируется в 2026 году.