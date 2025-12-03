Мэром Биробиджана избрали ветерана СВО Кузьмина

Алексей Кузьмин работал на муниципальных должностях в Еврейской автономной области

БИРОБИДЖАН, 3 декабря. /ТАСС/. Замглавы города, участник СВО и кадровой программы "Доблесть Хингана" Алексей Кузьмин стал мэром Биробиджана, его кандидатуру поддержали депутаты городской думы. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии города.

"На внеочередном заседании городской думы Биробиджана депутатами большинством голосов был избран новый мэр города. Им стал Алексей Кузьмин", - указано в сообщении.

За кандидатуру Алексея Кузьмина проголосовало 15 человек.

С 2016 по 2019 год Кузьмин работал на различных муниципальных должностях администрации Облученского района Еврейской автономной области. С 2019 до февраля 2021 года был первым заместителем главы администрации города Облучье, а после стал главой администрации. В апреле 2025 года по собственному желанию досрочно сложил полномочия и стал первым заместителем главы администрации Ленинского района. С октября 2025 года занимал должность заместителя главы мэрии города Биробиджана по вопросам внутренней политики.

Бывший глава Биробиджана Максим Семенов в сентябре 2025 года заявил о решении сложить полномочия. Мэром столицы ЕАО он был избран в 2022 году.