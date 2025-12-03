Россия не видит от Запада стремления объединить усилия в борьбе с терроризмом

Для стран Запада это инструмент проведения неоколониальной политики, давления на суверенные государства и обеспечения собственного доминирования, подчеркнул замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия не видит со стороны Запада реального стремления консолидировать усилия в борьбе с терроризмом, для них это инструмент неоколониальной политики и обеспечения доминирования. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"В условиях обострения террористических угроз в мире мы не видим со стороны коллективного Запада реального стремления консолидировать усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Совершенно напротив, страны Запада допускают политизацию антитеррористической повестки и применение двойных стандартов, не рассматривают терроризм как абсолютное зло и не придерживаются линии нулевой терпимости по отношению к нему. Для них это инструмент проведения неоколониальной политики, давления на суверенные государства и обеспечения собственного доминирования, зачастую с навязыванием своего военного присутствия при поддержании региональной нестабильности", - сказал он на антитеррористической конференции БРИКС+ 2025 "Национальные и региональные стратегии противодействия терроризму в условиях возникающих новых вызовов и угроз безопасности".