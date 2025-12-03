СБ: Запад использует борьбу с терроризмом для реализации геополитических целей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Западные страны под видом борьбы с террористической угрозой пытаются реализовать свои геополитические цели. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков, выступая на Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025.

"Мы также наблюдаем тенденцию к активизации использования рядом западных стран проблематики борьбы с терроризмом для реализации своих геополитических и корыстных целей. Под прикрытием так называемых контртеррористических миссий они вторгаются в нелояльные государства, смещают демократически избранные власти и устанавливают в них контролируемые режимы", - отметил он.

Коков указал, что впоследствии происходит расхищение природных ресурсов и других богатств страны пребывания. "Подлинное антитеррористическое сотрудничество подменяется его имитацией в целях манипулирования данной тематикой в процессе геополитической конкуренции. При этом широко применяется циничная политика двойных стандартов, когда одна и та же радикальная организация может сегодня признаваться террористической, а завтра, следуя конъюнктурным интересам, объявляется борцом за демократию, получает оружие, финансовую и политическую поддержку", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ.

"Наряду с этим отдельные лица, организации и даже государства под надуманными предлогами обвиняются в финансировании терроризма и вносятся в так называемые черные списки. Против них вводятся ничем не обоснованные ограничительные меры и санкции. Таким образом, мировому сообществу навязываются некие правила, не имеющие ничего общего с универсальным международным правом. По нашему убеждению, это скользкий и тупиковый путь, который не только подрывает закрепленную Уставом ООН идею равноправного сотрудничества, но и дискредитирует всех, кто им следует", - добавил Коков.