СБ РФ: Запад хочет продолжать конфликт на Украине

Таким способом страны Запада прикрывают свою катастрофичную ситуацию, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Политики на Западе выступают за продолжение конфликта на Украине, прикрывая катастрофичную ситуацию в своих странах. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков, выступая на Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025.

"Очевидно, что деструктивные русофобские устремления большинства современных западных политиков обусловлены прежде всего внутренними кризисными процессами, а также желанием отвлечь граждан своих стран от системных социальных и экономических проблем, - сказал он. - Чем острее эти проблемы и хуже положение населения этих стран, тем ярче и агрессивнее краски, рисующие образ внешнего врага, тем истеричнее риторика о грядущей масштабной войне".

Коков отметил, что руководство Евросоюза и власти отдельных европейских стран готовы тратить миллиарды бюджетных средств в ущерб собственному народу. "Высшим проявлением их цинизма и лицемерия является финансирование военных действий [на Украине] из так называемого Европейского фонда мира. При этом значительная часть этих средств оседает на счетах аффилированных бизнес-структур и банально разворовывается украинским руководством, их приближенными и лоббистами из Евросоюза", - добавил заместитель секретаря СБ РФ.