Депутат Боярский: тему регулирования ИИ политизируют ради хайпа

Парламентарий отметил, что профильный комитет Госдумы будет ответственно подходить к теме и не позволит выстроить вокруг нее "непродуктивное и некачественное обсуждение"

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вопрос регулирования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) активно политизируется в преддверии выборов в Госдуму 2026 года. Многие предложения высказываются для того, чтобы увеличить цитируемость и создать ажиотаж, заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский.

"Очень-очень много попыток сейчас прислониться к теме регулирования искусственного интеллекта, - сказал депутат на заседании комитета. - У нас впереди 2026 год, выборы в Государственную думу, и очень видно, как эта тема начинает становиться все более политизированной. Всем очень интересно, но ничего не понятно - много цитируемости, много хайпа, как сейчас модно говорить, вокруг этой истории".

Боярский отметил, что предложения в этой сфере звучат на самых разных площадках. "Они, вежливо говоря, не все состоятельные, и вряд ли большинство из них будет реализовано", - добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что профильный комитет Госдумы будет ответственно подходить к теме и не позволит выстроить вокруг нее "непродуктивное и некачественное обсуждение". "В этом смысле, конечно, нам обязательно предстоит большая работа, но мы в ней будем руководствоваться интересами общества, страны и из этого будем исходить", - заключил Боярский.