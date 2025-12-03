В СБ РФ призвали БРИКС не допустить в борьбе с терроризмом политических манипуляций

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков также считает, что страны - участницы должны защитить сам принцип многополярности международных отношений

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Страны БРИКС не должны допустить использования в борьбе с терроризмом политических манипуляций. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков, выступая на Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025.

"Перед нами стоит очень ответственная задача - не позволить превратить борьбу с международным терроризмом в инструмент политического манипулирования и давления на государственную власть суверенных стран", - сказал он.

Кроме того, отметил Коков, страны БРИКС должны защитить сам принцип многополярности международных отношений, в котором нет места двойным стандартам, гегемонии, собственной исключительности и национальному превосходству.

"Вместе мы в силах этого добиться. Уверен, так и будет. Не случайно все больше государств стремятся стать участниками БРИКС и других конструктивных международных организаций", - заключил замсекретаря СБ РФ.