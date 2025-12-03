Медведев прокомментировал коррупционный скандал с участием Могерини

Зампред Совета безопасности напомнил о криминальной комедии "Залечь на дно в Брюгге" - в этом городе работала сейчас дипломат - и пожелал нынешнему руководству ЕС такой же судьбы, как у героев фильма или хотя бы как у Федерики Могерини

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и бывших сотрудников ее аппарата. Он напомнил о криминальной комедии "Залечь на дно в Брюгге" - в этом городе работала сейчас дипломат - и пожелал нынешнему руководству ЕС такой же судьбы, как у героев фильма или хотя бы как у Могерини.

По оценке Медведева, на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и нынешней главе евродипломатии Кае Каллас "просто пробы ставить негде": " Одна украла безумное количество денег на вакцинах в период пандемии, а у второй муженек неправедно нажился на контрактах с Россией", - перечислил зампред СБ РФ.

"Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая полубезумными бабками Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца", - описал Медведев и выразил надежду, что обе они "скоро последуют путем госпожи Могерини". "Либо вообще закончат как два героя упомянутого фильма. Чего им искренне желаю", - заключил зампред СБ РФ.

Снятая в 2008 году черная комедия "Залечь на дно в Брюгге" рассказывает о спрятавшихся в Бельгии британских наемных убийцах. Допустив массу промахов, они - по ошибке или намеренно сводя счеты с жизнью - умирают.

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Один из задержанных - возглавляющая колледж Федерика Могерини.