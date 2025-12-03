В СФ сочли плохим знаком для Зеленского отмену встречи с Уиткоффом и Кушнером

Первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что Владимир Зеленский может не ждать от этой ситуации ничего хорошего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Отказ спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа предпринимателя Джареда Кушнера после визита в Москву ехать в Брюссель - знак, что для Зеленского радостных новостей не будет. Такое мнение выразил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Зеленский должен прекрасно понимать: раз американская делегация вернулась домой, отказалась ехать в Брюссель, а тем более встречаться с ним - значит, для него там ничего радостного и светлого не будет. Мы, собственно, это предполагали", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

2 декабря состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером, она продолжалась пять часов. За это время удалось обстоятельно обсудить урегулирование на Украине. Конкретные формулировки мирного плана США на встрече Путина с Уиткоффом не обсуждались, говорили о сути документов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, обсуждались конкретно территориальные проблемы.

Ушаков сообщил на брифинге, что американская делегация после встречи в Кремле говорила о своем плане отправиться обратно в США, а не в Киев.

Самолет Уиткоффа не делал промежуточных посадок в Европе, - около 04:45 по всемирному времени (07:45 мск) самолет был передан на контроль диспетчерам атлантического сектора Канады, сообщил ТАСС источник в европейских авиадиспетчерских кругах.

Позднее вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу в Х сообщил, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе была отменена.