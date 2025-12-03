Фурсенко: Россия и Иран полны решимости сохранить свои цивилизации

Помощник президента РФ отметил, что страны объединяет не только уважение к корням друг друга

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Иран объединены твердой уверенностью в необходимости сохранить себя как цивилизации, отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, выступая на Российско-иранской научной конференции.

"Нас многое сегодня объединяет - не только уважение к нашим корням, но и твердая уверенность в том, что мы должны сохранить себя как цивилизации, как независимые страны. Как страны, которые могут, опираясь на свои силы и на силы наших партнеров, коллег, обеспечить независимое, суверенное и одновременно достаточно успешное продвижение в наше будущее", - рассказал Фурсенко.

Конференция проходит в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Фурсенко сказал журналистам, что такая конференция помогает сторонам понять друг друга и обеспечить взаимодействие, причем взаимодействие в столь важных базовых вещах, как общее понимание истории, традиционных ценностей двух стран, обеспечивает взаимодействие двух стран между собой. "Потому что только через понимание мы можем обеспечить стабильное сотрудничество", - подчеркнул он.