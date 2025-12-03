Интервью Путина индийским СМИ сместилось на день из-за графика

Оно будет записано 3 декабря, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 3 декабря запишет интервью перед своим визитом в Индию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, было ли анонсированное ранее интервью президента индийским СМИ записано 2 декабря.

"Нет, вчера уже в час ночи не стали его записывать. Оно будет сегодня записано", - сказал представитель Кремля.

Ранее планировалось, что интервью будет записано 2 декабря и опубликовано 3 декабря.

Интервью состоится в преддверии государственного визита Путина в Индию, который запланирован на 4-5 декабря.