Эксперт Степанов: Франция может отправить Украине новые разработки ВПК

Также Париж может направить Киеву инструкторов для обслуживания истребителей Mirage, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Франция может отправить Киеву инструкторов для обслуживания истребителей Mirage и подготовки специалистов систем ПВО, также в украинском конфликте могут быть опробованы новые разработки французского военно-промышленного комплекса. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, Франция может опосредованно участвовать в конфликте путем отправки Киеву частных военизированных формирований, отвечающих за подготовку личного состава, внедрение технологий и охрану военной инфраструктуры.

"Первый тип подобных структур отвечает за подготовку личного состава ВСУ, в том числе летного состава, для последующей передачи истребителей Mirage и Rafale, которая уже была анонсирована. К их числу можно отнести Defense Conseil International - лидера французского экспорта военных услуг, который уже с 2022 года обучает ВСУ. Организация способна оперативно направить 100-200 инструкторов для обслуживания истребителей Mirage и подготовки специалистов систем ПВО", - сказал Степанов.

Второй тип структур, продолжил эксперт, "важен с точки зрения реализации мер по максимальному внедрению различного типа беспилотных систем с целью создания условий для будущего проведения диверсионных акций, направленных против России". К данной категории эксперт относит французскую Secopex (входит в Groupe Gorge), которая специализируется на производстве и эксплуатации разведывательных дронов. "В открытых источниках появлялась информация о переговорах Киева с этой компанией на предмет передачи опыта и технологий в сфере беспилотных систем", - отметил Степанов.

Третий тип отвечает за обеспечение безопасности объектов военной инфраструктуры, тех же аэродромов базирования, где размещены высокотехнологичные изделия западного производства, в том числе F-16, Mirage и Rafale, уточнил Степанов. "В этот пул входит Mondial Protection Groupe, основной профиль которой логистика и охрана критически важных объектов. Данная структура имеет колоссальный опыт организации охраны аэродромов, что идеально подходит для защиты, например, баз F-16 и французской истребительной авиации", - добавил он.

По мнению эксперта, высока вероятность того, что все новые разработки французского военно-промышленного комплекса будут также опробованы в условиях боевых действий в случае участия подконтрольных Парижу ЧВК в украинском конфликте.

ЧВК во Франции

13 ноября стало известно, что Франция легализовала деятельность ЧВК, которые смогут оказывать содействие или полностью заменять национальные вооруженные силы при выполнении международных миссий, в том числе в зонах вооруженных конфликтов.

17 ноября президент республики Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе подписали соглашение об оказании военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются. Однако, по данным телеканала LCI, соглашение касается поставок французских истребителей Rafale украинской армии. Как заявил Зеленский телеканалу, Киев рассчитывает получить от Франции 100 таких истребителей.

Кроме того, пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 2 декабря сообщала, что, по поступающим данным, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. На это, в частности, направлен правительственный декрет №2025-1030 от 31 октября 2025 года, уточнили в ведомстве.

Декрет, опубликованный в "Официальном журнале Французской Республики", который ранее проанализировал ТАСС, прямо разрешает использовать ЧВК для оказания помощи "третьему государству, столкнувшемуся с ситуацией кризиса или вооруженного конфликта". Они также могут действовать в рамках "оперативного военного партнерства" или для "поддержки экспорта" французской продукции военного назначения. Сферы их деятельности охватывают сушу, море, воздух, космос и киберпространство.