Песков не стал рассказывать о четырех новых документах к мирному плану США

Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что документы обсуждались на встрече в Кремле президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, почему Москве переданы именно четыре новых документа к мирному плану США по Украине и как их можно охарактеризовать.

"Нет, сейчас мы не стали бы ничего охарактеризовывать", - сказал он, отвечая на вопрос на брифинге.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа, они обсуждались на встрече в Кремле президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами.