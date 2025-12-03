Вершинин: базы РФ в Сирии действуют и играют стабилизирующую роль в регионе

Эти базы и российское военное присутствие в том числе имеют стабилизирующую роль с точки зрения ситуации в Сирии и за ее пределами, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские военные базы в Сирии продолжают работать, играя стабилизирующую роль в регионе. Они могут быть использованы для оказания гуманитарной помощи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI.

"Я вам скажу очень просто, наверное, - то, что мы уже говорили: мы считаем, что эти базы и российское военное присутствие в том числе имеют стабилизирующую роль с точки зрения ситуации в Сирии и за ее пределами в целом в регионе. Главный, наверное, ответ на ваш вопрос состоит в том, что эти базы сейчас действуют, и они вносят хороший, стабилизирующий "факт" в общую ситуацию в этом регионе", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Кроме того, мы всегда говорили и мы повторяем, что их можно использовать в том числе для поступления и обработки гуманитарной помощи, в которой нуждается [Сирия] и которая направляется в Сирию по разным каналам", - добавил Вершинин.

Замминистра подчеркнул, что "нет никаких санкций, которые ограничивали бы такое военно-техническое сотрудничество с Сирией, в частности". "Но, естественно, все это надо делать, четко сообразуясь с интересами двустороннего взаимодействия и с интересами стабильности и безопасности в регионе в целом", - подчеркнул он.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. 19 декабря 2024 года Путин заявил, что Москва предложила использовать российские военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Позднее источник ТАСС сообщал, что новые сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, по которым Россия использует базы в Латакии и Тартусе.