МИД: Россия видит позитивные изменения в позиции США на Ближнем Востоке

Заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил о конфликте в Газе и о плане президента США Дональда Трампа, который был внесен и стал частью резолюции Совета Безопасности ООН

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия отмечает позитивные изменения в позиции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке с приходом администрации Дональда Трампа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI.

"Роль США на Ближнем Востоке - так же, как роль, собственно, и других крупных игроков - нами оценивается с точки зрения того, насколько быстро, эффективно и долгосрочно можно решить те конфликтные ситуации, которые существовали, к сожалению, в этом регионе уже достаточно давно, - сказал он. - Надо сказать, что с приходом администрации Трампа мы видим все-таки изменение в лучшую сторону, потому что мы видим стремление США понять и внести свой вклад в урегулирование конфликтов, которые существуют на Ближнем Востоке, а их очень много на самом деле".

В связи с этим замглавы МИД РФ напомнил о конфликте в Газе и о плане Трампа, который был внесен и стал частью резолюции Совета Безопасности ООН. "Мы анализировали ситуацию, мы говорили со всеми ведущими игроками - мы, естественно, всегда советуемся и взаимодействуем с региональными игроками, в данном случае с палестинцами, - потому что мы должны учитывать, как и все остальные, собственно говоря, в первую очередь мнения тех народов, ради которых все это совершается, будь то в Нью-Йорке или в других странах. Речь идет о стабильности, мире и сосуществовании всех этих стран и народов на Ближнем Востоке", - подчеркнул дипломат.

"И в этом плане, конечно, мы отмечаем стремление администрации США во главе с Трампом внести какие-то новые идеи. Мы отмечаем и позитивные аспекты и, может быть, те, по которым нужно еще работать и дорабатывать", - заключил Вершинин.