Вершинин: РФ в контактах по Украине основывается на пониманиях саммита на Аляске

Замглавы МИД России назвал контакты с американскими представителями очень важными и выразил уверенность, что они позволяют внимательно все посмотреть и внимательно напомнить о главном

Редакция сайта ТАСС

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва в ходе контактов по урегулированию на Украине основывается на пониманиях российско-американского саммита на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI.

"Конечно, мы основываемся - и об этом не раз говорил президент Российской Федерации [Владимир Путин] - на тех пониманиях, которые обсуждались и были согласованы на Аляске", - сказал замминистра.

В этом контексте он назвал контакты с американскими представителями очень важными и выразил уверенность, что они позволяют "внимательно все посмотреть и внимательно напомнить о главном, о первопричинах конфликта".

Комментируя перспективы последующего подтверждения возможных договоренностей, Вершинин отметил, что "нельзя исключать и их одобрения на международном уровне". "Забегать вперед здесь, я думаю, сейчас просто нецелесообразно, - добавил замглавы МИД РФ. - Это дело завтрашнего дня".

В августе 2025 года президент РФ Владимир Путин в первый раз за 10 лет посетил США и впервые за 6 лет лично встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже в штате Аляска.

Президенты общались чуть более трех часов, если отсчитывать время от их первой краткой беседы на красной ковровой дорожке. Затем Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию для СМИ, на которой подвели итоги состоявшихся переговоров. Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита, заявил президент России на пресс-конференции.