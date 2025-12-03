МИД РФ: вопрос о датах проведения саммита ЛАГ решается

Замглавы российского дипведомства Сергей Вершинин отметил, что саммит Лиги арабских государств не состоится в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) перенесен и не состоится в 2025 году, вопрос о датах его проведения решается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI.

"Такой саммит будет, он будет в то время, которое максимально подойдет и нам, и нашим арабским партнерам, - сказал он. - Я думаю, что он будет очень весомым событием и с точки зрения региона, и за пределами региона, и с точки зрения мировой политики".

"[Он состоится] точно не в этом году", - добавил замминистра.

Вершинин напомнил, что саммит намечался на середину октября. "Потом, по согласованию между Россией и Ираком, - а Ирак сейчас является действующим председателем Лиги арабских государств - мы решили этот саммит отложить, - продолжил он. - Это означает действительно то, что нужно выбрать оптимальный момент с точки зрения ситуации и в регионе, и за его пределами, для того чтобы такой саммит - а это должен быть первый в истории саммит, встреча на высшем уровне между арабскими странами и Россией - провести максимально эффективно, максимально плодотворно".

"Потому что речь идет не только о политике. У нас очень серьезный потенциал - и он развивается, укрепляется - материально-технических и культурных связей между нами и арабским миром", - заключил замглавы МИД РФ.