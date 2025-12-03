РФ считает контакты с властями Сирии очень позитивными и намерена их наращивать

Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что страны связывает давняя хорошая история отношений,

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россию и Сирию десятилетиями связывают хорошие отношения, Москва очень позитивно оценивает контакты с властями Дамаска и намерена в будущем лишь наращивать их объемы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI.

Он обратил внимание, что Россию и Сирию связывает давняя хорошая история отношений, и в течение десятилетий связи между народами "развивались успешно, плодотворно, конструктивно".

"Эти контакты мы оцениваем как очень позитивные, - указал Вершинин. - Все это свидетельствует о том, что есть взаимная нацеленность на продолжение и даже, может быть, наращивание тех объемов и контактов, которые существовали и существуют между нами", - подчеркнул Вершинин.

Замглавы МИД РФ напомнил о ряде контактов на высшем уровне между властями двух стран, в том числе визит 15 октября главы сирийского государства Ахмеда аш-Шараа в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также последовавшее после этого заседание межправительственной комиссии между РФ и Сирией. "После этого состоялись еще другие контакты, в том числе поездка многочисленной российской межведомственной делегации в Сирию", - добавил он.

В связи с этим Вершинин отметил, что интенсификация российско-сирийских контактов на нынешнем этапе отношений по многим направлениям сотрудничества также позитивно сказывается и на восстановлении стабильности на Ближнем Востоке.

Адаптация под новые реалии

Комментируя заявления главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани о том, что все прежние соглашения с Москвой приостановлены, больше не действуют и находятся в процессе пересмотра, замминистра уточнил, что между РФ и Сирией "сейчас идет инвентаризация всего того большого накопленного потенциала, который существует между странами в том числе в правовой и договорной сфере". "Мы смотрим: может быть, есть необходимость адаптировать или осовременить какие-то соглашения, - заметил он. - Но в целом вектор один и тот же - вектор на усиление и укрепление двусторонних связей в самых различных областях".

Так, по словам Вершинина, на сегодняшний день Сирия нуждается в помощи и поддержке из-за затянувшегося многолетнего внутриполитического конфликта. "Конечно, эта страна нуждается в том, чтобы ей помогли в том, что касается развития и водного хозяйства, и сельского хозяйства, и транспорта и даже, если хотите, в том, что касается обороноспособности страны", - конкретизировал он.

"Все эти вопросы мы обсуждаем, обсуждаем в конструктивном плане, и, я думаю, здесь мы, конечно же, добьемся успехов, опять же, отталкиваясь от главного (то, о чем я вам сказал) - от желания двух стран и руководства двух стран наладить и развивать эти отношения, которые имеют очень хорошую, прочную историческую основу", - резюмировал замглавы МИД РФ.