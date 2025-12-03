В МИД РФ отметили активную роль Москвы по ситуации на Ближнем Востоке

Замглавы российского дипведомства Сергей Вершинин считает, что российские позиции в регионе не ослабли

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Позиции России на Ближнем Востоке не ослабли, Москва играет активную роль с тем, чтобы сделать ситуацию в регионе мирной, устойчивой и предсказуемой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI.

"Я, конечно, с этим не соглашусь, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Напротив (и я уже начал про это говорить), что Россия - в силу того исторического опыта, который она имеет, на протяжении многих десятилетий и, я бы сказал, даже столетий, - конечно, не может не быть причастна ко всем усилиям, которые хотели бы сделать ситуацию на Ближнем Востоке мирной, невзрывоопасной, устойчивой, предсказуемой".

"То, что мы способны говорить со всеми без исключения игроками на Ближнем Востоке, - проанализируйте наши отношения со всеми странами: мы можем со всеми с ними разговаривать, говорить, доносить до них свою позицию, свои точки зрения, даже если мы в чем-то не соглашаемся, что, в общем-то, тоже нормально. Я думаю, вот эта способность России - наверное, самый большой наш козырь, если хотите, - констатировал он. - И даже с точки зрения работы по всем конфликтным ситуациям на Ближнем Востоке - мы во всех этих ситуациях работаем очень активно".

Вершинин отметил, что многие из ситуаций на Ближнем Востоке рассматриваются в СБ ООН, где без РФ нельзя ничего решить. "Я могу перечислить все страновые ситуации, где мы работаем реально активно как на местах, так, собственно говоря, и в Нью-Йорке. Потому что многие из этих ситуаций находятся в поле зрения Совета Безопасности, где, естественно, без нас вообще просто ничего нельзя решить, - подчеркнул он. - И мы это будем продолжать делать".