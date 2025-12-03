Постпред РФ: Россия проводит активные консультации с ОЗХО по визиту экспертов

Новому гендиректору ОЗХО Сабрине Даллафиор-Маттер предстоит вернуть доверие к организации, считает Владимир Тарабрин

ГААГА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия проводит активные консультации с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по вопросу предстоящего визита экспертов по запросу Москвы. Об этом в беседе с ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.

"Российская Федерация продолжает взаимодействовать с Техсекретариатом ОЗХО по вопросу направления экспертов. В настоящее время проходят активные консультации", - рассказал он.

По словам дипломата, Россия ожидает, что визит экспертов состоится. "Никакие детали, разумеется, я в соответствии с действующими в ОЗХО правилами раскрывать не могу", - добавил он.

21 июля Тарабрин в интервью ТАСС сообщил, что Москва направила официальный запрос на визит технической миссии для оказания содействия по расследованию применения химоружия в зоне украинского конфликта. По словам дипломата, такая возможность предусмотрена статьей VIII КЗХО, которая касается запроса о техническом содействии со стороны организации в случае возникновения подозрения в применении химоружия.

Встреча нового гендиректора Техсекретариата организации с российской стороной

Новый генеральный директор Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Сабрина Даллафиор-Маттер, кандидатура которой на этом посту на 2026-2030 годы была утверждена конференцией государств-участников, провела встречу с российской стороной и заверила, что в своей работе будет придерживаться принципа непредвзятости и профессионализма, заявил Тарабрин.

"В ходе своей предвыборной кампании она встречалась со мной, а "на полях" конференции государств-участников - с главой российской делегации, заместителем Министра промышленности и торговли Кириллом Лысогорским. Будущий руководитель Техсекретариата ОЗХО заверила, что намерена неукоснительно соблюдать принцип непредвзятости и профессионализма, действовать строго в рамках Конвенции о запрещении химоружия", - рассказал он. Постпред подчеркнул, что перед новым гендиректором ОЗХО стоит ключевая задача - вернуть доверие к организации и укрепить ее авторитет как беспристрастной, независимой и профессиональной структуры.

"Удастся ли ей это, покажет время. В любом случае, все необходимые для этого навыки у нее есть, особенно принимая во внимание ее большой опыт в сфере разоружения. Тем не менее, я бы не стал делать далеко идущих прогнозов", - резюмировал дипломат.

27 ноября в ходе сессии 30-й ежегодной конференции государств - участников ОЗХО представительница Швейцарии Даллафиор-Маттер была назначена новым гендиректором организации. Она приступит к своей работе в июле 2026 года.

В данный момент Даллафиор-Маттер занимает пост посла Швейцарии в Финляндии. В разное время она также была постпредом конфедерации на Конференции по разоружению и заместителем постпреда при отделении ООН в Женеве. С 2017 по 2025 год пост главы ОЗХО занимает представитель Испании Фернандо Ариас.