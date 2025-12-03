Путин обещал поговорить с Цивилевым насчет паллиативного центра в Горловке

Президент добавил, что проекту важна поддержка

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал поговорить с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым насчет дальнейшей помощи в открытии филиала паллиативной медицинской помощи в Горловке (ДНР).

Во время встречи Путина с волонтерами Алексей Заров - главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексея - обратил внимание, что в Донбассе и Новороссии важно развивать паллиативную помощь. "Мы, как больница, которая имеет опыт организации такой паллиативной помощи в Москве и регионах, хотели бы и планируем открыть филиалы, - сказал Заров. - Первый филиал хотели бы открыть в Горловке. Нам там даже уже передали здание бывшей школы. Мы начинали вместе с Кузбассом, вместе с [бывшим] губернатором Цивилевым этот проект. Надеюсь, что мы его продолжим".

Он добавил, что проекту важна поддержка. "Я с Сергеем Евгеньевичем переговорю. Со своих новых позиций тоже может оказать помощь", - отреагировал Путин.

Кемеровская область - Кузбасс помогает Горловке как подшефному городу. Цивилев ранее был губернатором Кузбасса. В мае прошлого года перешел в федеральное правительство на пост министра энергетики.