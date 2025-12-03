Партия "Яблоко" намерена принять участие в выборах в Госдуму

Они должны пройти в сентябре 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Партия "Яблоко" намерена принять участие в выборах в Госдуму в 2026 году и законодательные собрания регионов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Партия "Яблоко" примет участие в выборах 2026 года - в Государственную думу и законодательные собрания регионов, включая те, где сейчас представлена (Санкт-Петербург, Карелия, Псковская область). Такое решение было принято на заседании федерального политического комитета", - говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий Госдумы предыдущего созыва - 20 сентября.