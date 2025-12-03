Келин: ведущие страны Европы стремятся продлить конфликт на Украине

По словам посла РФ в Лондоне, причиной является продолжение работы оборонной индустрии, что очень выгодно для экономик европейских стран

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Великобритания, Франция и ФРГ не работают над урегулированием конфликта на Украине, поскольку стремятся затянуть боевые действия. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"В течение достаточно продолжительного периода времени европейские страны не работают над миром. Я не скажу, что все правительства, но большая часть из них, включая правительства большой тройки - Великобритании, Франции и Германии, выступают за продолжение боевых действий. И я понимаю, почему. Потому что оборонная индустрия продолжает работать. Для их слабых экономик это очень выгодно", - сказал дипломат.

При этом Келин добавил, что экономики европейских стран пришли в упадок из-за "политических ошибок" их правительств. Он подчеркнул, что со временем европейские избиратели осознают разрушительную линию правящей элиты. "Однажды европейцы поймут, насколько разрушительной была их политика для самих себя. Они должны будут понять, что им необходимы близкие отношения с Россией", - указал глава российского диппредставительства.

Келин также обратил внимание на то, что Лейбористская партия, пришедшая к власти в Великобритании в прошлом году, не смогла обеспечить высокий экономический рост. Он напомнил, что министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, представляя бюджетное послание 26 ноября, признала наличие серьезных проблем в британской экономике. "Как сказал доктор, пациент находится в тяжелом положении, - отметил Келин. - Уровень жизни здесь не поднимается уже много лет, экономика почти не растет".

Он подчеркнул, что похожая ситуация наблюдается в ФРГ и Франции из-за санкций против РФ. "Россия была хорошим и очень надежным партнером в вопросах поставок нефти и газа и торговли. Теперь они отрезают себя [от российских энергоносителей], и мы видим результат", - заключил Келин.