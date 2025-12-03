Келин назвал милитаризацию Европы главным вызовом для России на ближайшие годы

По словам посла РФ в Великобритании, местные генералы "пытаются убедить свои правительства и народы в том, что война неизбежна, что экономика должна встать на военные рельсы и что нужно бояться России"

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Милитаризация европейских стран под надуманным предлогом якобы возможной агрессии России является главным вызовом для Москвы на ближайшие годы. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Самый крупный вызов - это милитаризация европейских правительств. Недальновидные местные генералы, не понимающие реальной ситуации, всеми этими разговорами о том, что будет война с Россией в 2030 году или в 2035 году, пытаются убедить свои правительства и народы в том, что война неизбежна, что экономика должна встать на военные рельсы и что нужно бояться России", - сказал глава российского диппредставительства.

Келин подчеркнул, что РФ готова зафиксировать в международных договорах с европейскими странами отсутствие у нее каких-либо планов нападения на Европу. Он добавил, что Москва последовательно выступает за создание такой архитектуры безопасности в Старом Свете, которая отвечала бы интересам всех стран.