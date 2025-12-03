Андрея Варламова назначили генконсулом России в Гродно

Он состоит на дипломатической службе с 1997 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дипломат Андрей Варламов назначен приказом МИД РФ генеральным консулом России в город Гродно.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Варламов Андрей Николаевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Гродно", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипведомства.

Отмечается, что Варламов состоит на дипломатической службе с 1997 года. Дипломат работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом, в частности занимал посты консула-советника генерального консульства России в Сан-Франциско (2014-2017), генерального консула России в таджикском Ходженте (2018-2023), начальника отдела в консульском департаменте МИД России (2023-2025).