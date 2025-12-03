Москомархитектуру объединили с Департаментом градостроительной политики Москвы

Реорганизация проведена в целях совершенствования структуры органов исполнительной власти Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москомархитектура вошла в состав Департамента градостроительной политики столицы. Соответствующее постановление городского правительства опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

"В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти города Москвы правительство Москвы постановляет: реорганизовать Департамент градостроительной политики города Москвы путем присоединения к нему Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы; установить, что Департамент градостроительной политики города Москвы является правопреемником Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы по всем правам и обязанностям", - значится в документе.

Согласно сайту градостроительного комплекса столицы, Москомархитектура под руководством Юлианы Княжевской занималась разработкой градостроительной документации различного масштаба: начиная от крупных генеральных планов, проектов планировки территорий, и заканчивая выдачей граддокументации на земельные участки. В 2025 году комитету исполнилось 34 года. Первым заместителем председателя Москомархитектуры являлся действующий главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.