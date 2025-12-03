Мантуров встретился с президентом Узбекистана

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в секретариате Мантурова.

Во встрече также приняли участие главы российских регионов и компаний.

"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым", - говорится в сообщении.

В рамках встречи обсуждалась реализация совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, взаимодействие в образовательной и научной сферах, а также развитие регионального сотрудничества.

Кроме того, Мантуров встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили широкий спектр вопросов развития двусторонних связей. Как сообщили в пресс-службе президента Узбекистана, Мантуров и Мирзиёев высоко оценили итоги 26-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, а также деловых мероприятий.

Заседание комиссии прошло в Ташкенте в среду под сопредседательством Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева, в нем приняли участие руководители министерств и ведомств двух стран. По итогам заседания стороны подписали "Дорожную карту" мероприятий по укреплению межрегионального сотрудничества РФ и Узбекистана на 2025-2030 годы, план мероприятий по торгово-экономическому сотрудничеству Узбекистана с Башкортостаном на 2025-2026 годы, меморандум о взаимопонимании между Корпорацией "МСП" РФ и узбекистанским Агентством по развитию легкой промышленности. Также в Ташкенте состоялся узбекистано-российский бизнес-форум, в ходе которого обсуждались вопросы расширения деловых контактов, реализации совместных проектов и развития межрегионального сотрудничества.