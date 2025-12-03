Дарчиев: Россия и США должны сотрудничать в борьбе с угрозами человечеству

Посол России в Соединенных Штатах напомнил о взаимодействии стран в годы Второй мировой войны

Редакция сайта ТАСС

Посол России в США Александр Дарчиев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Опыт сотрудничества в годы Второй мировой войны показывает, что Россия и Соединенные Штаты могут и должны взаимодействовать в противодействии угрозам человечеству. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев на церемонии открытия в Вашингтоне выставки "Возвращая память о героях войны".

"Открываемая сегодня выставка служит нам всем напоминанием, что Россия и США могут и должны взаимодействовать в борьбе с вызовами и угрозами человечеству как сверхдержавы, несущие особую ответственность за судьбы мира", - сказал он.