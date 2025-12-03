Кириенко назвал приоритетным налаживание диалога абхазской и российской молодежи

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунбой 1 декабря открывал в Абхазском госуниверситете представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Алексей Никольский/ ТАСС

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал приоритетным налаживание диалога между молодежью и детьми России и Абхазии. Об этом рассказал в интервью Государственному телевидению Абхазии и телеканалу "Абаза-ТВ".

"Приоритет для нас - это дети и молодежь, мы же про будущее! Поэтому неслучайно по поручению президента [РФ Владимира Путина] наше сотрудничество начиналось с таких проектов, как диспансеризация детей, и больше 20 тыс. детей прошли осмотр совместно российскими и абхазскими врачами, и слава богу, у многих из них были на ранней стадии пойманы какие-то вещи по здоровью, которые, если упустить, могли обернуться тяжелыми последствиями. Поэтому [строится] детская больница в Сухуме, поэтому поддержка школ: школьные автобусы, компьютерные классы, компьютерные доски, поддержка учителей русского и абхазского языка, поддержка и оплата, работа и обучение советников по воспитанию", - сказал Кириенко.

Он отметил, что вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунбой 1 декабря открывал в Абхазском госуниверситете представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи. "У нас в 2024 году впервые делегация абхазской молодежи была в Сириусе на фестивале, а на следующий год у нас снова будет фестиваль молодежи и мы хотим, чтобы не только абхазская молодежь приехала на него в Россию, но и чтобы ребята из разных стран могли приехать сюда в Абхазию. Вот такие приоритеты", - сказал Кириенко.