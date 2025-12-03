Кириенко сообщил, что антироссийских настроений в абхазском обществе нет

Про республику нельзя судить по Telegram-каналам, подчеркнул первый замруководителя администрации президента России

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Антироссийские настроения отсутствуют в абхазском обществе, несмотря на различные публикации в медиа. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью Государственному телевидению Абхазии и независимому телеканалу "Абаза-ТВ".

"Про Абхазию вообще нельзя судить по Telegram-каналам. Я считаю, что никаких антироссийских настроений в абхазском обществе нет, если настроение - это какое-то преобладающее мнение хотя бы у значимой части населения. Могут быть отдельные люди, которые не любят Россию. Ну, наверняка, такие есть единичные [случаи]. Они и в России есть. Это нормально", - сказал Кириенко.

По его словам, в Абхазии встречаются антироссийские высказывания, но большинство из них связаны с пресечением незаконной деятельности местных предпринимателей, экономическим интересам которых мешает расширение сотрудничества и партнерства с Россией.

"Программа сотрудничества России и Абхазии в электроэнергетике предполагает ремонт сетей, установление приборов учета, повышение собираемости [платежей]. Сотни миллионов рублей стали поступать в бюджет. Ну, они же кому-то раньше в карман попадали. Люди, которые зарабатывали, - и продолжают зарабатывать на майнинге. Их радует это сотрудничество между Россией и Абхазией? Не думаю", - сказал первый замруководителя fдминистрации президента РФ.

Он обратил внимание, в частности, на тот факт, что если раньше таксисты брали несколько тысяч рублей за поездку из Адлера до Сухума, то с запуском электрички билет стал стоить 300 рублей, и "уже ты на такси столько не заработаешь".

Как отметил Кириенко, важными месседжами в политике Абхазии остаются две главные идеи - суверенитет, который держится на взаимодействии с РФ, и якобы поглощение Абхазии Россией. Некоторые политические силы используют их в предвыборной агитации, констатировал он, но подобная картина мешает эффективному развитию Абхазии.