РФ передаст США капсулу с места потопления американской подлодки Wahoo

Подводная лодка была потоплена в 1943 году в проливе Лаперуза

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Россия скоро передаст США капсулу с водой и грунтом с места затопления в проливе Лаперуза в 1943 году подводной лодки американских ВМС USS Wahoo. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев на церемонии открытия выставки "Возвращая память о героях войны" в Вашингтоне.

"В ближайшее время по согласованию с американской стороной планируем передать ей и родственникам погибших капсулу с водой и грунтом, взятыми в районе трагедии, вместе с видеоматериалами экспедиции и моделью подлодки, которая в данный момент экспонируется на выставке", - сказал он.

USS Wahoo - подводная лодка, стоявшая на вооружении ВМС США во время Второй мировой войны. Субмарина первой из американских подлодок проникла в Японское море. Потопила 20 судов. 11 октября 1943 года в проливе Лаперуза была атакована японской авиацией и затонула с 80 членами экипажа на борту.

Wahoo была обнаружена морским исследовательским центром Тихоокеанского флота "Искра" в 2006 году в ходе поисков советской подлодки Л-19, погибшей 23 августа 1945 года, предположительно, на подходе к проливу Лаперуза. Результаты обследования легли в основу документальных фильмов "Холодная тишина" и "Найденная Wahoo". Эти материалы были переданы в американский фонд памяти Wahoo, который возглавляет внук командира Дадли Мортона.