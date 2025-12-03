Путин отправился в Индию с госвизитом

Премьер-министр страны Нарендра Моди примет президента России в своей резиденции в неформальной обстановке тет-а-тет

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начинает двухдневный государственный визит в Индию.

В Кремле подчеркивали, что придают особое значение этим контактам. Российская делегация всесторонне обсудит с индийскими коллегами сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Будут рассматриваться актуальные международные и региональные темы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет Путина в своей резиденции в неформальной обстановке тет-а-тет. "Это один из ключевых пунктов визита нашего президента, поскольку в ходе таких доверительных контактов с глазу на глаз обсуждаются самые актуальные, самые чувствительные и самые важные вопросы, - рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков. - На такого рода встречах и делается политика".

Следующий день начнется с церемонии официальной встречи, которая состоится в Президентском дворце. В ней примут участие Моди, а также президент Индии Драупади Мурму. Далее в программе - российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах, официальный завтрак с концертной программой от имени индийского премьера, беседа с президентом Индии и государственный прием от его имени. Также Путин примет участие в Российско-индийском бизнес-форуме и возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди.

Обширная делегация

С Путиным в Нью-Дели отправляется солидная делегация. При этом желающих было еще больше: состав, как признавались в Кремле, "приходилось резать по-живому". "Интерес к сотрудничеству с Индией огромен, - говорил Ушаков. - Но есть определенные лимиты".

К подписанию готовится 10 межправительственных документов, свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими и некоммерческими структурами двух стран.

В частности, планируется утвердить программу культурных обменов до 2030 года. Будет объявлено о присоединении России к Международному альянсу больших кошек - организации, созданной Индией для объединения разных стран в целях охраны природы, а также сохранения тигров, львов, леопардов, снежных барсов, пум, ягуаров и гепардов.

В 2000 году Путин и тогдашний премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в соответствии с которой договорились ежегодно проводить встречи - попеременно в обеих странах. В последние годы взаимные визиты не всегда удавалось наносить ежегодно, в том числе из-за пандемии коронавируса. Президент РФ предыдущий раз приезжал в Нью-Дели в 2021 году. При этом Путин и Моди регулярно контактировали по телефону, на площадках многосторонних саммитов.

В 2024 году ритм встреч восстановился. Моди прилетал в Россию даже дважды: в июле - в Москву с официальным визитом, в рамках которого состоялись полноформатные переговоры, в октябре - в Казань на саммит БРИКС.

Нынешний визит российского президента носит статус государственного - высшего по дипломатическому статусу и протокольным почестям. По правилам, он длится несколько дней и включает в себя обширную программу, в том числе культурную.