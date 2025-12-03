India Today запустил обратный отсчет времени до выхода интервью Путина

Полную версию интервью опубликуют 4 декабря в 18:30 мск

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Телеканал India Today, корреспонденты которого взяли интервью у президента России Владимира Путина в преддверии его визита в Индию, запустили отсчет времени, остающегося до выхода беседы в эфир.

"Мировой эксклюзив: президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью журналистам India Today Group Анджане Ом Кашьяп и Гите Мохан - первое за почти два десятилетия для индийского телевидения", - говорится в анонсе телеканала. "В ходе разговора Владимир Путин ответил на вопросы о своем видении политики президента США Дональда Трампа, о предстоящей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также о будущем российско-индийских отношений", - отметил телеканал.

Интервью записывалось в Екатерининском зале Кремля. "За озвученными президентом оценками и заявлениями следят в мировых столицах - от Вашингтона и Брюсселя до Пекина, поскольку беседа проходила на фоне геополитических сдвигов и продолжающегося конфликта на Украине", - подчеркивает India Today. "Значимость интервью усиливается тем, что оно было записано всего через сутки после продолжительных, почти пятичасовых переговоров Путина с представителями США в Москве. Это делает его комментарии особенно ценными для международного сообщества, учитывая и обсуждаемую в Вашингтоне новую мирную инициативу по Украине", - добавил телеканал.

Полная версия интервью будет показана на телеканалах India Today и Aaj Tak (версия на хинди) 4 декабря в 21:00 по индийскому времени (18:30 мск). Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели пройдет 23-й саммит двух стран.