Посол России: каналы связи между НАТО и посольством РФ в Бельгии сохраняются

Денис Гончар добавил при этом, что натовское руководство "к нормальному диалогу по-прежнему не готово"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Бельгии Денис Гончар в интервью "Известиям" отметил, что экстренные каналы связи между штаб-квартирой НАТО и посольством РФ в стране, в том числе и по линии аппарата военного атташе, сохраняются.

"Судя по заявлениям и действиям натовского руководства, к нормальному диалогу оно по-прежнему не готово. <...> В то же время экстренные каналы связи между штаб-квартирой НАТО и посольством сохраняются и, в частности, по линии аппарата военного атташе при посольстве периодически задействуются", - сообщил он изданию.

Он также отметил, что альянс часто пренебрегает возможность напрямую связаться с Национальным центром управления обороной России, вспомнив инцидент с дронами в Польше.

"Во всех схожих инцидентах натовцы выбирают путь лихорадочных, эмоционально окрашенных бездоказательных обвинений в СМИ. Снижению напряженности это явно не способствует", - добавил Гончар.