Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию

Министр обороны примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, сообщили в МО РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию, примет участие в заседании межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Республику Индию. Глава российского оборонного ведомства примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - сказали там.

Как отметили в ведомстве, в ходе работы планируется подвести итоги совместной работы за прошедший период и определить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Также будут обсуждаться актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.