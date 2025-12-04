Депутат Ивлев: СБ ООН должен осудить планы Европы по подготовке к войне с РФ

Депутат Госдумы подчеркнул, что государства Западной Европы фактически противопоставляют себя всему миру

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен осудить планы стран Западной Европы по подготовке к войне с Россией. Заявил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Западной Европы стремятся продлить вооруженный конфликт на Украине и хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Россией. Также глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил газете Financial Times, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия России, однако принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей. По его словам, альянс мог бы рассмотреть "упреждающие удары" в качестве "оборонительных действий".

"Раз об этом говорит председатель военного комитета, а НАТО занимается планированием оперативно-стратегических задач, значит, речь может идти о планировании массированного удара по российским территориям. Мировая общественность, включая Совет Безопасности ООН, должна озаботиться и осудить агрессивные планы стран Западной Европы, которые фактически противопоставляют себя всему миру", - сказал Ивлев.