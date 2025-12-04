Прием вопросов на прямую линию с Путиным стартует 4 декабря с 15:00

Прием будет вестись вплоть до окончания программы 19 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вопросы на прямую линию президента РФ Владимира Путина будут приниматься с 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", - говорится в анонсе программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Вопросы собираются по телефону, СМС и ММС, через специальное мобильное приложение и соцсети, в том числе с помощью чат-бота в мессенджере МАХ.