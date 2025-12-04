Путин: попытки давления на другие страны оборачиваются проблемами для их авторов

Президент России считает, что когда западные государства поймут и осознают это в полном объеме, такая практика прекратится

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Западные государства должны понять, что попытки экономического давления на суверенные страны оборачиваются проблемами для самих инициаторов, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.

"Те, кто предпринимают попытки отграничить что-то в экономической сфере третьих стран, в конечном итоге сами сталкиваются с проблемами и убытками, - сказал он, комментируя санкционное давление, в том числе в контексте торговли России и Индии. - Я думаю, что когда это понимание и осознание придет в полном объеме, тогда и прекратится эта практика давления извне".