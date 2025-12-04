Путин: Индия при Моди показала, что с ней нельзя говорить как с колонией

Президент России назвал республику "серьезной силой"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индия, правительство которой возглавляет премьер-министр Нарендра Моди, наглядно демонстрирует, что с ней уже нельзя разговаривать как с колонией. Народ республики по праву может гордиться своим лидером, заявил в интервью India Today президент РФ Владимир Путин.

"Мне кажется, что и Индия, и весь мир увидели, что с Индией нельзя разговаривать так, как с ней обращались 77 лет назад [когда страна только получила независимость]", - отметил глава российского государства, назвав республику "серьезной силой".

По словам Путина, "глава индийского правительства, премьер-министр Моди, не тот человек", который может поступиться интересами своей страны. "Это вещь совершенно очевидная, у него очень твердые, ясные позиции, - указал президент РФ. - Он просто работает на защиту законных интересов".

"Индийский народ может гордиться своим лидером", - заключил Путин.