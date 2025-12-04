Медведев пригрозил ЕС репарациями в натуральной форме в случае кражи активов РФ

Зампред Совбеза РФ также указал, что "такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия будет готова забрать свои замороженные активы "репарациями в натуральной форме", если Евросоюз все-таки решится на их кражу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", - написал он в своем канале в Max.