Совмещенные "Итоги года" с Путиным впервые выйдут в пятницу

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия президента РФ Владимира Путина впервые пройдет в пятницу. Кремль объявил дату "Итогов года" - 19 декабря.

Как следует из подсчетов ТАСС, чаще всего и для прямой линии, и для ежегодной пресс-конференции выбирали четверг - суммарно 28 раз. Особенно явной тенденция стала после 2007 года. С тех пор Кремль всего дважды отступил от этой традиции: с большой пресс-конференцией в 2016 году (23 декабря, пятница) и с прямой линией в 2021-м (30 июня, среда).

В этом году программа выйдет в 12:00 мск 19 декабря. Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания передачи.

Название совмещенного формата "Итоги года с Владимиром Путиным" используется с 2023 года. Впервые же объединенный вариант был проведен в 2020 году из-за пандемийных ограничений, не позволивших организовать два отдельных мероприятия.